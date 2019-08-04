أستاذ طرق: المونوريل يناسب الوضع الاقتصادي لمصر ... فيديو

أكد الدكتور عماد نبيل، أستاذ الطرق والنقل الدولي، إن "المونوريل" أصبح أحد أهم وسائل النقل في دبي وكندا ومعظم الدول الأوروبية مشيرا الى أن العالم أصبح يتجه لإنشائه.



وأضاف نبيل خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد أن المونوريل عبارة عن كوبري به كمرة معلقة خرسانية.



واشار الى أن المونوريل لا يأخذ حيزا كبيرا من الأراضي أو نزع للملكية، كما يتميز بمرونة في اتخاذ مساره مشيرا الى انه يناسب الكثافات العمرانية المتوسطة.



واستكمل انه من المتوقع لن ينقل نحو مليون راكب في مدينة 6 أكتوبر، كما أنه يتميز بالسرعة وخلو مساراته من المزلقانات، وانخفاض تكلفته مقارنة بمترو الأنفاق.



وأضاف أنه يناسب الوضع الاقتصادي لمصر، ويمكن تجهيز محطاته لاستقبال قطارات "المنورويل" بدون سائق.