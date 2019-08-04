شنايدر مصر: حياة كريمة أهم مشروعات الدولة المصرية

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر مصر"، المهندس شريف عبد الفتاح، أن مؤتمرات الشباب تعطي فرصة كبيرة للتواصل بين القيادة السياسية والشباب وأيضا فرصة للتحاور بين صانعي القرار والشباب، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر بمشاركته في مؤتمر الشباب السابق في دورته السابعة.



وأوضح "عبدالفتاح"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "مال وأعمال"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "حياة كريمة" أهم مشروع قامت به الحكومة المصرية مؤخرا، نظرا لانه يمس المواطن المصري البسيط مباشرة، لذلك رصدت الحكومة ما يقارب 1.3 مليار جنيه لمباردة حياة كريمة.



وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بداية العام الجاري 2019 كان الهدف منها معرفة القرى الأكثر احتياجا للمياه والكهرباء والمنازل الآمنة وأيضا فرص العمل، مشيرا إلى أن مشاركة كل من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في المبادرة تسبب في نجاحها بشكل كبير وفي وقت قياسي وأظهرت نتائج مبهرة.