ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية



وتمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 29 ألفا و447 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة.