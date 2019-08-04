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حوادث

ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:38 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
أ ش أ
نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 29 ألفا و447 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

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