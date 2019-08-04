شقق سكنية وإعانة شهرية.. ننشر قرارات اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

استقر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه المطول الذي استمر لساعات متأخرة مساء أمس، على التشكيل النهائى للجنة القيد باختياره هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوين للجنة وبرئاسة خالد ميري.



وقال مصدر مسئول لـ"صدى البلد" إن المجلس ناقش عدة ملفات خلال اجتماعه أمس منها شكاوى لعدد من الزملاء بالاضافة الى طلبات للحصول على قرض حسن. كما تطرق لمشروع بناء مستشفى الصحفيين بالشيخ زايد وسيتم استكمال المناقشات خلال اجتماعه المقبل.



وأضاف المصدر، أن المجلس قرر بحث ومناقشة مشروع الحصول على وحدات سكنية من وزارة الأوقاف للأعضاء خلال اجتماعه المقبل.



ووافق المجلس، على تجديد صرف الإعانة الشهرية لصحفيي الصحف الحزبية المتعطلة لمدة 3 شهور لحين حل المشكلة او اتخاذ قرارات جديدة و تنقية جدول الأسماء التي تصرف هذه المعونة لكل الكشوف.



من جانب آخر ناقش الاجتماع المقترح المقدم بعمل خلايا للطاقة الشمسية فوق المبنى لتوفير الطاقة الشمسية.



من جانب آخر، وافق مجلس النقابة على قبول تظلم 4 زملاء للقيد بالنقابة، وفي هذا الإطار شدد النقيب على أيمن عبد المجيد وحماد الرمحي ممثلي النقابة في لجنة القيد الاستئنافي، بضرورة دراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات واستطلاع رأي المجلس والنقيب قبل اتخاذ أى قرارات بشأنها.



واستعرض هشام يونس أمين صندوق النقابة، الوضع المالى الحالى للنقابة، وقال إن الصندوق به 15 مليون جنيه فقط ويتم صرف 3.3 مليون جنيه شهريا على المعاشات بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 300 جنيه، محذرا من استمرار الإنفاق من الميزانية على المعاشات دون احتساب الأنشطة الأخرى حتى لا يتسبب عجز فيها وتتأثر الأنشطة المختلفة للنقابة.



ويستكمل المجلس مناقشة عدد من الملفات وشؤون الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لاتخاذ قرارات بشأنها.