بـ بدى كت أبيض وتسريحة كيرلى .. شاهد الراقصة جوهرة فى إطلالة صيفية جديدة

ظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة جديدة تلائم أجواء الصيف حيث ارتدت بدى كت أبيض بدانتيل خفيف واكسسوارات بيضاء وتسريحة شعر كيرلى وسلسة رقيقة .

ووضعت جوهرة ميك آب قوى وصاخب فى منطقة الحواجب والعينين مع درجة روج هادئة وكست اظافرها بطلاء مكون من مزيج من الابيض والبينج



ونشرت الصورة على حساب الراقصة جوهرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ولاقت الصورة الكثير من التعليقات المتباينة من الجمهور.



وتعد جوهرة من أشهر الراقصات غير مصريات اللاتى ظهرن فى السنوات الماضية ولاقت الكثير من الجدل فى أكثر من موقف .