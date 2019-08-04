مجموعة أبو ظبي المالية وشعاع كابيتال تكملان صفقة اندماج

قالت مجموعة أبوظبي المالية اليوم الأحد إنها استكملت صفقة اندماجها مع شركة شعاع كابيتل وسترفع شعاع رأس مالها المصرح به إلى 2.54 مليار درهم (692 مليون دولار).



وهذه أحدث صفقة في اندماج القطاع المالي المستمر في دولة الإمارات العربية والذي شهد استكمال صفقتي اندماج بنكين كبيرين منذ 2017.



وقالت الشركتان في بيان مشترك إن زيادة رأس المال تأتي بعد قبول 1.47 مليار سهم جديد في سوق دبي المالية لصالح شركة أبو ظبي كابيتال الشركة الأم لمجموعة أبو ظبي المالية، وستخضع أسهم شعاع الجديدة لفترة حظر بيع تستمر 12 شهرا من موعد القبول.



وكانت مجموعة أبو ظبي المالية وشعاع كابيتل قد اتفقتا في يونيو على شروط اندماجهما الذي سيؤدي إلى إنشاء كيان يدير أصولا تبلغ قيمتها 12.8 ميار دولار، وسيملك أصحاب الأسهم في مجموعة أبو ظبي المالية 58 في المئة من الكيان الموسع في حين سيملك أصحاب الأسهم الحاليون في شعاع 42 في المئة.



ووفقا لبيان ريفينتيف تملك مجموعة أبو ظبي المالية بالفعل 48.36 في المئة من شعاع المدرجة في البورصة. واستقرت أسهم شعاع كابيتل في بداية التعامل