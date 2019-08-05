لقاءات على مائدة الرئيس.. السيسى يتحدث مع الحكومة ويتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى.. ويوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع

الرئيس السيسى :

عقد بين النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بـ العاصمة الإدارية و 6 أكتوبر

المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة

الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة

موقف مصر داعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا

مواصلة الجهود للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل



شهد الرئيس السيسى العديد من اللقاءات والاتصالات الهامة على مدار امس الاحد، أبرزها لقاء الحكومة و وشركة "بومباردييه" بالاضافة الى مناقشة الملف الليبى مع الرئيس الفرنسى و فى السطور القادمة نسرد أبرز م اتم ..



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وذلك بحضور رئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.



كما يتضمن العقد أيضًا توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصةً الجرارات والعربات، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر والشركة لصالح منظومة السكك الحديد، فضلًا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.



وأكد الرئيس أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لا سيما وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولًا كبيرًا في وسائل المواصلات، كما سيساهم بشكل كبير في ربط العاصمة الإدارية بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى.



كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة لمشروع المونوريل، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة واتساقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.



كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.



من جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.



كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير النقل، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل في مصر وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية بما يسهم في تنمية الاقتصاد، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب ونقل البضائع وتوليد القوى.



وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين".