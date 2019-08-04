غرفة عمليات حياة كريمة: منظمات المجتمع المدني الضلع الرئيس في تنفيذ المبادرة.. فيديو

قالت ندى خضر، إحدى المتطوعات في مبادرة حياة كريمة، وعضو غرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن هناك استراتيجية محددة في متابعة القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأضافت "خضر"، خلال حوارها مع الإعلامي "خالد أبو بكر"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جزء من العاملين في غرفة العمليات يقومون بالمتابعة مع الجهات المعاونة، وجزء آخر يقوم بمتابعة المواقع الإعلامية ومواقع الرصد ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنه يتم المتابعة مع الجهات المنفذة علي أرض الواقع سواء وزارة التضامن أو وزارة التخطيط أو منظمات المجتمع المدني.



وأوضحت إحدى المتطوعات في مبادرة حياة كريمة، وعضو غرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن منظمات المجتمع المدني هي الضلع الرئيسي في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وهناك تواصل مباشر معها.

