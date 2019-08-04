نائب وزير التخطيط: شعور المواطن بالرضا ضمن أهداف الإصلاح الإدارى .. فيديو

قالت نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري المهندسة غادة لبيب أن الهدف من الإصلاح الإدارى هو ان يكون هناك موظف يستطيع الحفاظ على موارد الدولة ويعلم دوره جيدا .



اضافت لبيب فى حوارها لبرنامج "رأى عام" انه يجب على الموظف ان يحافظ على جميع موارد الدولة وتصرف الأموال على الوجه الامثل والاصلح للدولة.



وتابعت انه بالنسبة للهدف الاخر هو إرضاء المواطن وان تكون جميع الخدمات الدتى يحصل عليها المواطن تكون بشكل سلسل ولا يشعر بمعاناة .



واستكملت ان الهدف ايضا من الإصلاح الإدارى هو إرضاء المواطن ايضا من الخدمة المقدمة له .

