اتجاه جديد للحفاظ على البيئة.. برلماني: عن افتتاح مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية

أشاد النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى محافظة المنوفية،مؤكدا أنها اتجاه جديد للحفاظ على البيئة عن طريق الاعتماد على مصدر من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وترفع زيادة الوعى لدى الاجيال الجديدة بإهمية هذا النوع من الطاقة



وأوضح عضو لجنة الطاقة بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الدولة تتجه للاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر اخر من مصادر الطاقة فى مدن الجيل الرابع بعد مشروعات الطاقة الضخمة التى أنشاءت خلال الفترة الماضية،فى اطار تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية " الاراضى الشاسعة" التى تمتلكها مصر.





وطالب عضو مجلس النواب، كافة المصالح الحكومية والوزارات بتحويل تشغيلها لتعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر متجدد للكهرباء، مؤكدا أن تنفيذ هذا الاجراء يوفر الكثير للدولة المصرية.



وافتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مدرسة النجاح الخاصة للتعليم الأساسى، أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بالمحافظة، وذلك بكفر سنجلف الجديد بمركز ومدينة الباجور، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومدير إدارة الباجور التعليمية ، والدكتور إمام حسنين رئيس مجلس إدارة مدرسة النجاح الخاصة ، والوفد الصينى المنفذ للمشروع، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



