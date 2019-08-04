الأخلاق ودورها في بناء الشخصية الإنسانية والمجتمع .. ندوة مستقبل وطن بالشرقية

نظم حزب مستقبل وطن بالشرقية، ندوة بعنوان "الأخلاق ودورها فى بناء الشخصية الإنسانية والمجتمع"، وذلك بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمقر الرئيسي للمحافظة، في مدينة الزقازيق، حاضر فيها الدكتور "محمود خليل" استشاري التدريب والتطوير والباحث عن القيم المفقودة، وعضو لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين "، بمشاركة النائب "خالد بشر" امين الشئون البرلمانية والدكتورة" زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب، والمئات من شباب الأمانات النوعية بمراكز ومدن المحافظة.



اكد "محمود خليل" انه اذا كان الإنسان في حاجة إلى الأخلاق، فإن المجتمع لا يقل عنه في حاجته إليها، ليتفادي شخصا كاذبًا مرائيًا حسودًا خائنًا ماكرًا ظالمًا، لأن بشيوع هذه الصفات في أفراده، يستوجب علينا احياء سبل عودة الأخلاق فهي الدعامة الأولى في بناء كل مجتمع سليم، وهي ضرورة إنسانية لازمة لحياة المجتمع لأنها توضح أساليب التعامل الاجتماعي من عدالة ومساواة وتعاون واخلاص وصدق ووفاء وعفة، واضح بأن الاحتواء وجه اخر للأخلاق ، وعرض مثال المشروعات والمبادرات التي أشرفت عليها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بعد أن اطلق الرئيس السيسي حملة 100 مليون صحة، و"تكافل وكرامة، والاهتمام بشبكات الطرق، مؤكدا بأن هذا إحتواء.



واستكمل " خليل" رسالته للشباب ان أسهل ما تستطيع قياسه هو هل انت شخص" فاشل او ناجح" قائلا ان الشئ الوحيد الأسهل فعله دون مجهود هو الفشل، الذي يعتبر الهروب الأكبر من القمة الي القاع، والفارق بين النجاح والفشل خطوة واحدة، تقاس بالفوارق بين الشجاع والجبان في معركة العمل اذا واصلت السير للأمام انت شجاع، وإذا رجعت للخلف انت من الجبناء.. جرب ان تقف أمام مرآه وأسأل مالذي ينقصني لأكون شخصا ناجحا اتعرف ماذا ينقصك انه شئ لن تراه في المراية انه الإرادة والطموح، مضيفا: لاتصدق من يقول لك احلم علي قدك ويصمت بل يجب ان يقول لك احلم علي قد ارادتك لابد من وجود العقبات في طريق النجاح فالأنبياء الذين كانوا يبلغون الدعوة ورسالة ربهم لم يكن طريقهم مفروش بالورود.



اوضح "استشاري التدريب" في كلماته ضرورة احترام، وتنظيم الوقت، بمنطق من يدير وقته يدير حياته، وان تنظيم الوقت يجعلنا نشعر بالسعادة والأمتنان لوجودنا في الحياة، وتسأل هل تصدق ان نجاحك في شئ واحد فقط في الحياة يعتبر فشل، فالحياة متعددت النواحي ولابد من التنوع والتطلع، ولا تجعل الهروب مبررا، قليلا من التنظيم يمكنك أن تعطي وقت لكل جوانب حياتك سواء "الأسرة والاصدقاء او العمل وغيره.. "،



وأشاد في ختام الندوة بدور حزب مستقبل وطن وما يقدمه من ضمانة مجتمعية وانسانية، بتحمله دورا توعويا وفكريا بتنظيم ندوة اليوم والتي بعنوان "الأخلاق ودورها فى بناء الشخصية الإنسانية والمجتمع".