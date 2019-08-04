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التخطيط: يجب تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن عن المؤسسات الحكومية.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري الدكتورة غادة لبيب، إن الوزارة تواجه تحديات من أجل الإصلاح الإداري بالدولة وإنه عندما يتم توجيه الموظفين الى العمل بطريقة غير التي اعتادوا عليها تصبح الأمور صعبة بالنسبة لهم، مشيرة الى ان هذه التحديات تتعلق بتغيير الثقافة.

وأضافت لبيب، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN" أن هذا يُعد تحديا كبيرا يواجه الوزارة. مؤكدة أن الصورة الذهنية لدى المواطن في مصر عن المؤسسات الحكومية يجب تغييرها.

وتابعت أن الوزارة تحاول جاهدة من أجل تغيير هذه الصورة الذهنية لكنها ستأخذ بعض الوقت.

وأكملت أن الدولة تعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والعاملين في المؤسسات الحكومية، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمر باستحداث 6 تنظيمات إدارية جديدة في الجهاز الإداري في عام 2018.

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