انتخاب عمرو أبو العيون رئيسا لغرفة أسيوط التجارية

انتخب عمرو أبو العيون رئيسا للغرفة التجارية بأسيوط، وذلك بعد الانتخابات التي تم إجراؤها خلال جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة لتشكيل هيئة مكتب الغرفة حيث حصل أبو العيون علي 15 صوتا مقابل صوت واحد لـمصطفى أحمد محمد المرشح المنافس على مقعد الرئاسة وفاز بالتزكية كل من:



-على عبد العزيز أحمد نائبا أول.



-الدكتور الخلفاوى أحمد محمد خليل نائبا ثاني.



-محمد كمال أحمد على أمينا للصندوق.



-أحمد محمود أحمد أمين صندوق مساعد.



-عماد الدين على أحمد أمين سكرتير عام للغرفة.



