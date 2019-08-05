ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتخاب عمرو أبو العيون رئيسا لغرفة أسيوط التجارية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:08 ص
غرفة اسيوط التجارية
غرفة اسيوط التجارية
ولاء عبد الكريم
انتخب عمرو أبو العيون رئيسا للغرفة التجارية بأسيوط، وذلك بعد الانتخابات التي تم إجراؤها خلال جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة لتشكيل هيئة مكتب الغرفة حيث حصل أبو العيون علي 15 صوتا مقابل صوت واحد لـمصطفى أحمد محمد المرشح المنافس على مقعد الرئاسة وفاز بالتزكية كل من:

-على عبد العزيز أحمد نائبا أول.

-الدكتور الخلفاوى أحمد محمد خليل نائبا ثاني.

-محمد كمال أحمد على أمينا للصندوق.

-أحمد محمود أحمد أمين صندوق مساعد.

-عماد الدين على أحمد أمين سكرتير عام للغرفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتساح قائمة عمرو أبو العيون في المؤشرات الأولية لانتخابات تجارية أسيوط

قائمة عمرو أبو العيون تحصد مقاعد انتخابات الغرفة التجارية في أسيوط

بالتزكية.. حاتم عبد الغفار رئيسًا للغرفة التجارية بكفر الشيخ

للدورة الثالثة على التوالي.. عادل ناصر رئيسًا لغرفة الجيزة التجارية

بالتزكية.. أحمد رعب رئيسا للغرفة التجارية بالدقهلية

ترشيحاتنا

علاج الامساك بالاعشاب .. 9 مكونات طبيعية للحامل والأطفال والكبار

اخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 4 - 8 - 2019.. أرقام الصفقات الجديدة والغندور يفجر مفاجأة عن قناة النادي

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

فاجعة تهز بريطانيا .. مراهق يلقي بطفل من الدور العاشر أمام أمه.. شاهد

بعد عودتها للشاشة .. تعرف على رسالة شريف مدكور لـ ريهام سعيد

قتل أخته وصديقها قبل تنفيذ الحادث.. مفاجأة جديدة في قضية سفاح ولاية أوهايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد