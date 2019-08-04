فوز أحمد راضى برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا

أسفرت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد بالمنيا عن فوز أحمد راضي مخلوف بمنصب رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية.



كما فاز وائل علي قطب بمنصب النائب الأول وأحمد حسن أحمد أبو الليل بمنصب النائب الثاني وهشام طلعت محمد بمنصب سكرتير الغرفة وعادل حسين الخطيب بمنصب أمين الصندوق وعبد الرحمن محسن مهني بمنصب أمين صندوق مساعد.



وعقد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا الجديد أولى جلساته لاختيار رئيس المجلس ونائبيه وهيئة المكتب برئاسة عادل الخطيب أكبر الأعضاء سنا.



وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للمجلس فور صدور قرار وزير الصناعة باختيار 7 أعضاء بالتعيين يضافوا إلى الـ7 المنتخبين.

