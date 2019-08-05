حبس مهندس قتل زوجته بسبب خلافات مع ضرتها في أوسيم

جدد قاضي المعارضات حبس مهندس زراعي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته الأولي لخلافات بينها وبين ضرتها.



تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي اوسيم بوصول ربة منزل مصابة بعدة اصابات في انحاء متفرقة من الجسد وكسور بالفقرات اودت بحياتها، انتقلت قوة امنية الي المستشفي وتبين من التحري والفحص ان زوج المجني عليها وراء قتلها بعدما انهال عليها بالضرب.



واشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهم متزوج من سيدتين نشبت بينهما خلافات فقرر معاقبة الزوجة الاولي بتقليل مصروفات المنزل لها وعندما عاتبته نشبت بينهما مشادة وتعدي عليها بالضرب حتي اصيبت بحالة اعياء شديدة ونقلها الي المستشفي الا انها فارقت الحياة.



تمكنت قوة امنية من القاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

