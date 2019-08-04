رفع 2800 طن من مخلفات مسطرد في شبرا الخيمة

شنت الأجهزه التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة حملة لرفع التراكمات من شارع المعهد الديني بمسطرد بشبرا الخيمة بمقدار 2800 طن على مدار الأسبوعين الماضيين تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بوضع خطة زمنية لرفع كافه التراكمات والمتكونة على مدار سنوات سابقة بالمناطق السكنية بحي شرق شبرا الخيمة



وشارك في الحملة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق، ومحروس جلال نائب رئيس الحي وسعيد أبو اليزيد مدير النظافة



وأكدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أنه تم تشجير تلك الأماكن، وزراعة عدد من الأشجار لإكساب المنطقة اللون الأخضر، ورفع المعاناة عن السكان فيها، وإضافة لمسة حضارية ومتنفس جديد للمواطنين القانطين بها



ووجهت نائب المحافظ الشكر لكل العاملين المتواجدين علي مجهودهم المبذول لرفع مخلفات متراكمه منذ سنوات وفتح طريق لطلاب المعهد الدينى قبل بدء الدراسة ووجهت بوجود بديل للسكان عباره عن سيارتين لاستقبال مخلفات المنطقة حتى لا يعود التراكم في الظهور