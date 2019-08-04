"س من الناس" تعيد مصطفى قمر إلى أمجاده .. الاستعانة بـ مؤثرات بصرية واشتياق الجمهور أبرز أسباب النجاح

حالة من الاستحسان والاعجاب يعيشيها جمهور النجم مصطفى قمر بعد طرح اغنيته الجديد " س من الناس" من البومه الجديد، المقرر طرحه قربيا في الاسواق فأنعكس ذلك النجاح بتصدره لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من طرح الاغنية.

وحقق الكليب منذ طرحه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب إعجاب وتفاعل العديد من جمهوره ومحبينه.



وهناك عدة اسباب ساهمت في نجاح الاغنية الاولى التي طرحت من اللبوم نبرزها في السطور التالية :



اشتاق جمهور ملك البوب اليه، بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الغنائية حيث تطلب الالبوم الجديد من "قمر" مجهود وتركيز كبير على مدار السنوات الماضية.



ولجأ "قمر" الى احدث اساليب في طرح الاغنيات عن طريق نظام الفيديو ليريكس (video lyrics) المتعارف عليه في اليوتيوب، والذي عادة يظهر فيه الفنانين بصور فوتوغرافية ومصاحب معها كلمات الاغنية بشكل او بأخر.



و فاجأ مصطفي قمر الجميع بتقنية جديدة في اغنيته الجديدة (س من الناس) ولكن بشكل مختلف باستخدام المؤثرات البصرية.

وقد سبق لمصطفي قمر تقديم الاغاني المصورة التي غيرت شكل تصوير الاغاني في اوائل الالفية الجديدة مثل حياتي ومنايا ومين غيرك ولسه حبايب وغيرهم من الاغاني المصورة بافكار مبتكرة ومبهرة.



س من الناس من كلمات تامر حسين في اول تعامل مع ملك البوب ،وألحان رامي جمال وتوزيع وميكساج توما وماستر هاني محروس.



إنتاج شركة ماب وهي من إخراج/ ياسين حسن وتعتبر اولي اغاني الالبوم والذي يضم 12 اغنية اخري ومن المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام القادمة.

