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برلمان

ستخلق فرص عمل جديدة.. برلماني يشيد بتوجيه الرئيس للتحول من التجميع إلى التصنيع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:54 م
محافظ المنوفية داخل
محافظ المنوفية داخل اول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية
حسن رضوان
أشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منظومة السكة الحديد تحتاج إلى هذا التحول من التجميع إلى التصنيع، لافتًا إلى أنه إذا تم هذا التحول تستطيع مصر أن تقوم بتصنيع العربات الخاصة بها دون الاستعانة بأحد من الخارج.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذا التصنيع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب فضلا عن عملية التصدير إلى الخارج، مؤكدًا أن تعاون وزارة الإنتاج الحربي بجانب وزارة النقل سيكون بمثابة السند لها في هذه العملية.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين".

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