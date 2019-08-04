كريستين لاجارد: إشادة دولية بالاقتصاد المصري

عرض برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، إشادة مديرة صندوق النقد الدولي السابقة "كريستين لاجارد" بمنظومة الإصلاح الاقتصادي الذي يحدث داخل مصر.



أوضحت أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب العديد من المشروعات ويحقق نجاحا كبيرا ويسير على الطريق الصحيح .



أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الأوضاع تتحسن بصورة مستمرة داخل الدولة المصرية، وبسرعة فائقة .



وأكد أن الهدف الرئيسي من منظومة الإصلاح الاقتصادي هو توفير فرص العمل للشباب، وتطوير المنظومة الاقتصادية.

