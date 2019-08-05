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ديني

هل يجوز لصاحب الأضحية التسمية عند الذبح بدلا من الجزار

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:01 ص
هل تسمية غير الذابح
هل تسمية غير الذابح تكفي في ذبح الأضحية
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في ذبح الأضحية على مذهب من قال بوجوب التسمية، فإذا لم يسمّ الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية، وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال، ولا إثم في أكلها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تسمية غير الذابح تكفي في تذكية الأضحية؟»، أن من قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًا، وأما إن تركت سهوًا فتحل الذبيحة، وفرضوها على الذابح لا غيره، فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذكية الأضحية.

وتابعت: وأما من قال بأن التسمية سنة، فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا، والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان، فإن تركت التسمية نسيانًا فإن الذبيحة حلال، وأما إن سمى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية.

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