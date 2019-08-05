جواهر تطرح فيديو كليب "الساعة 6".. فيديو

طرحت المطربه جواهر اغنية تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب وهو من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدي صديق ومن اخراج محمد أنيس ومن إنتاج هاي كواليتي وتم تصويرها بإحدى فنادق الإسكندرية ومن المقرر إذاعتهاعلي عددمن القنوات خلال الفترة المقبلة .



طرحت جواهر مؤخرًا فيديو كليب "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد احمد وألحان سيد الاسوانى وتوزيع تامر صقر وحقق نسب مشاهدة عالية.





