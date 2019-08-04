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قتل أخته وصديقها قبل تنفيذ الحادث.. مفاجأة جديدة في قضية سفاح ولاية أوهايو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:04 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثرت الشرطة الأمريكية على أخت مسلح ولاية أوهايو وصديقها مقتولين بالرصاص في سيارة بعد ساعات من فتح الشاب البالغ من العمر 24 عامًا النار في حانة مزدحمة ، ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 27 آخرين في أقل من دقيقة.

وتعرفت سلطات دايتون على المسلح كونور بيتس ، الذي كان يرتدي درعًا واقية عندما أطلق النار على رعاة في حانة نيد بيبرز في مقاطعة أوريجون في دايتون ، أوهايو ،  صباح الأحد.

وقال الضابط مات كاربر في مؤتمر صحفي إن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث على الفور وتمكنوا من "وضع حد له بسرعة".

وأوضح كابر أنه تم التعرف على "بيتس"، من بيلبروك ، كمشتبه به، حيث تم إطلاق النار عليه حتى الموت من قبل الضباط الذين استجابوا بسرعة للبلاغ.

وبحسب ما ذكرت السلطات، فإن الضباط كانوا في المنطقة عندما بدأ إطلاق النار ، لهذا تمكنوا من قتل المتهم بيتس في أقل من دقيقة.

وقالت الشرطة إن بيتس قتل أخته ميجان البالغة من العمر 22 عامًا وصديقها. وتم العثور عليهما مقتولين بالرصاص في سيارة بالقرب من البار.

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