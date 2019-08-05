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اقتصاد

انتخاب محمد سعدة رئيسا لغرفة بورسعيد التجارية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:00 ص
غرفة بورسعيد التجارية
غرفة بورسعيد التجارية
ولاء عبد الكريم
انتخب مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، محمد حسن سعدة، رئيسا للغرفة، خلال اجتماع تشكيل هيئة مكتب الغرفة، وفاز كل من عوض قوطة بمنصب النائب الأول، وميمى الجندي، النائب الثاني، وحسن ناصف، سكرتيرا عاما، وحسن محمد أبو طالب أمينا للصندوق، وحسن رحيم، أمينا مساعدا للصندوق.

ونشرت جريدة الرسمية، قرارًا وزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى اليوم الاثنين، لانتخاب هيئات مكاتبها، بحسب نص القرار.

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