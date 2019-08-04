مجلس الدولة والدستورية في يوم.. المفوضين تبدي رأيها القانوني في دعاوى الرسوم القضائية.. و8 سبتمبر الحكم في الطعن على حل حزب البناء والتنمية

- المفوضين تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون المحاماة

- مفوضي الدستورية تصدر تقريرها في قانون الأحزاب السياسية - المفوضين تكتب تقريرها فى دعوى عدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب - المفوضين تحجز دعوى عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر للتقرير









قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، والتصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.





كما قررت قبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد، وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم.





وتم حجز الدعوى المطالبة، بعدم دستورية نص المادة 18من القانون رقم 18 لسنة 1944 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل، الرسوم القضائية، فيما نصت عليه من أنه يصرح بتقديم المذكرات خلال 30 يوما.





فيما قررت المحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.





وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.





يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.









كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة ( 2) من المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتها نصوص الدستور لخلوها من استثناء حالة العجز من شرط اتمام ثلاثون سنة ميلادية لممارسة المحاماة ممارسة فعلية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، والتصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.





وطالبت الدعوى أولا قبول الدعوى شكلا . ثانيا : في الموضوع : نلتمس الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( 2 ) من المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتها نصوص الدستور لخلوها من استثناء حالة العجز من شرط اتمام ثلاثون سنة ميلادية لممارسة المحاماة ممارسة فعلية.





فيما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 للتقرير .





وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".





واختصم مقيم الدعوى محمد طوسون، صاحب شركة عقارات -في دعواه رقم 78 لسنة 24 دستورية-، رئيس الجمهورية وآخرين.









كما حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في الدعوي بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها،حجز التي تطالب بعدم دستورية نصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.





وكان المدعي أقام دعواه والتي طالب فيها بعدم دستورية نصوص مواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها وذلك لمخالفته للقواعد والشرائط الدستورية المتطلبة واللازمة لصحة عرض القرارات بقوانين ومناقشتها من قبل مجلس النواب وكذلك لنفاذ القوانين بشكل عام.









فيما حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.





كما تطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 375 مكررًا،375 مكررًا (أ) عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوالمعروفة بمواد البلطجة.



