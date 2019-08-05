محاكمات أمس.. الإعدام شنقا لـ مدان والمؤبد لاثنين في قتل شاب بالمنيا.. والتأجيل لـ11 متهما في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

الجنايات تؤيد التحفظ على أموال متهمى خلية الأمل ومنعهم من السفر

إخلاء سبيل متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بضمان محل الإقامة



أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين تامر محمد، وأحمد محمد، امس الأحد، حكمها بالإعدام شنقا لأحد المتهمين بقتل سائق، والمؤبد لاثنين آخرين بنفس القضية.



وجاء الحكم ضد المتهم "م س ع" بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لمتهمين اثنين هما : "ي م س" و " أ أ ع "، لتورطهم فى اختطاف شاب أثناء قيادته لدراجة بخارية وقتل صاحبها المجنى عليه " محمد أ " العام الماضى وإلقاء جثته على حافة ترعة المحيط.



كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بإحالة أوراق المتهم الأول لمفتى الديار المصرية في يوم 2 يونيو الماضى لأخذ الرأى الشرعى فى قرار إعدامه شنقا، كما أحالت نيابات جنوب المنيا المتهمين الآخرين فى شهر يناير الماضى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 2817 لسنه 2018 كلى جنوب المنيا، بتهم: إحراز أسلحة نارية وعزم النية والقصد على قتل شخص وإيهامه بتوصيلهم والاستيلاء على الدراجة البخارية.



فيما أمرت نيابة أمن الدولة العليا باخلاء سبيل سمية ثابت، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.



ونسبت النيابة للمتهمة فى القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



كما أرجأت محكمة جنايات القاهرة - خلال جلتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة أحد عشر متهمًا ، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا ، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الأسكندرية السابق، وقتل اثنين من أفراد الحراسة وشروعهم في قتل آخرين ، إلى جلسة 29 أغسطس الجاري.



وكان النائب العام ، المستشار نبيل أحمد صادق ، قد أمر بإحالة أحد عشر متهمًا - بينهم 2 محبوسين - إلى محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ " ، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق ، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم "اللوجستي".



وتضمنت الاتهامات : الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق ، وأفراد حراسته ، وقتل اثنين منهم ، وتخريب أملاك عامة ، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية ، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية ، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع ، وتلقي تدريبات عسكرية بالسودان.



وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء ، المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج ، وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد ، وتوفير الموارد المالية لأعضائها ، وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية ، لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.



وتضمنت إقرارات المتهمين والتحريات في القضية التي باشرت تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حيث أدلوا ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية ، تمهيدًا للتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلًا عن استعانتهم بأسماء "حركية " فيما بينهم ، واستخدام تطبيقات "مشفرة " للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.



وكشف المتهمون - في اعترافاتهم - أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات "تسكين " للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل ، والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية ، وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة ، واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.



وكشفت التحريات عن أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، عقدوا عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي إعادة تنظيم صفوف الجماعة في أعقاب الضربات الأمنية المتلاحقة للتنظيم وانتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.



وأكدت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد عُرف منهم كل من المتهمين الأول علي السيد أحمد محمد بطيخ، والثاني يحيي السيد إبراهيم محمد موسي، (والصادر ضدهما حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام)، الثالث محمود محمد فتحي بدر، الرابع أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، الخامس محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب، السادس علاء علي علي السماحي مسئولي مجموعات حركة "حسم" المسلحة داخل البلاد بإعادة هيكلة عناصرها وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية والمنشآت العامة والاقتصادية.



وتبين من التحريات أنه تنفيذًا لتكليفات قيادات الجماعة الإرهابية، اضطلع المتهم السابع باسم محمد إبراهيم جاد، بإعادة هيكلية إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم- التي تولى قيادتها - بمعاونة المتوفى عبد الله يوسف محمد فرج والذي أناط به انتقاء عناصرها، وضمت كل من المتهمين الثامن مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، التاسع معتز مصطفي حسن كامل حسن عبد الله (حركي عز)، العاشر أحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود (حركي باسم)، الحادي عشر مصطفي محمود الطنطاوي محمود وآخرين.



واضطلاعهم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته ، ورصدهم مواقع عسكرية بمدينة الأسكندرية وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدي جابر وباب شرق ، ومباني مديرية الأمن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بالمحافظة ، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات إرهابية.



وأضافت التحريات أنه في إطار إعداد عناصر تلك الخلية عسكريًا، قام المتهم الحادي عشر بتلقينهم دورات تدريبية في كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة، كما التحق المتهم التاسع - متسللًا عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي - بأحد معسكرات التدريب بالسودان ، على فك وتركيب الأسلحة النارية ، وأخرى تقنية في أمن المعلومات ، ثم عاد على أثرها إلى البلاد.



وأشارت التحريات إلى أن عناصر تلك الخلية عقدوا عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها علي توزيع الأدوار فيما بينهم.



فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد



وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مصطفى عبدالمعز عبدالستار، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي، وآخرين.



وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدّعون أنّهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.



وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.