ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: مؤتمرات أوروبا خادعة ومنتديات شباب مصر تمس المواطن .. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:56 م
شادي محسن، باحث بالمركز
شادي محسن، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
عمرو ممدوح
قال شادي محسن، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تقريرا صادرا عن جامعة بنسيلفنيا، يؤكد أن أوروبا والاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمرات شعبية، ولكن في إطار خادع.

وأضاف محسن، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المؤتمرات الأوروبية تناقش مساحة الشوارع والإضاءة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تهم الجماهير الأوروبية، إلا أنها ليست المؤتمرات التي تهم المواطن.

وأوضح باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مؤتمرات الشباب فى مصر، مؤتمرات نوعية، وتناقش قضايا هامة تمس المواطن، وليس الحدائق العامة مثل مؤتمرات أوروبا، بل تناقش تقليل مستوى الفقر وغيرها من الأمور المهمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث بمركز الأهرام: الاتحاد الأوروبي تراجع دوره وتأثيره كمؤسسة دولية.. فيديو

باحث في مركز الأهرام: أوروبا لا ترغب في خروج بريطانيا من الاتحاد .. فيديو

خبير إستراتيجي: مصر الدولة الوحيدة تبني وتحمل السلاح في وقت واحد.. فيديو

آمال إسماعيل: المشروعات القومية خطوة في اتجاه الدولة نحو البناء والتنمية

باحث بمؤتمر الشباب: الحكومة عليها مراعاة كافة المواطنين بمشروعاتها.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة

مانشستر سيتي بطلا لـ كأس الدرع الخيرية بفوزه بركلات الترجيح على ليفربول ..فيديو

أنا مش بـ 7 أرواح.. ريهام سعيد: ربنا نجاني من مرضي الغامض لهذا السبب

مجرد شكل بس.. ريهام سعيد: أنا دلوقتي مبقاش عندي ودان ..فيديو

سلطان بروناي يصل إلى القاهرة

من هو منفذ مذبحة أوهايو؟.. شخص لطيف.. قتل أخته .. ولديه قائمة اغتيالات منذ الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من حريق كورنيش النيل أمام معهد الأورام

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد

علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع