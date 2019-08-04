باحث: مؤتمرات أوروبا خادعة ومنتديات شباب مصر تمس المواطن .. فيديو

قال شادي محسن، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تقريرا صادرا عن جامعة بنسيلفنيا، يؤكد أن أوروبا والاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمرات شعبية، ولكن في إطار خادع.



وأضاف محسن، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المؤتمرات الأوروبية تناقش مساحة الشوارع والإضاءة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تهم الجماهير الأوروبية، إلا أنها ليست المؤتمرات التي تهم المواطن.



وأوضح باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مؤتمرات الشباب فى مصر، مؤتمرات نوعية، وتناقش قضايا هامة تمس المواطن، وليس الحدائق العامة مثل مؤتمرات أوروبا، بل تناقش تقليل مستوى الفقر وغيرها من الأمور المهمة.

