ويبكو تحصد كأس الدورة الودية الثالثة للكرة الخماسية بالساحل الشمالى

نظمت اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضي والاجتماعي للعاملين بقطاع البترول، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالهيئة، الدورة الودية التنشيطية الثالثة لكرة القدم الخماسية بالساحل الشمالي وذلك علي ملعب شركة ويبكو بميناء الحمرة بالساحل.



وشارك في هذه البطولة عدد من الشركات، وحصد فريق شركة ويبكو كأس البطولة بعد تغلبه علي فريق شركة الحمرا اويل بنتيجة ١ / صفر بينما حصل فريق بترومنت المركز الثالث وذلك في حضور لفيف من القيادات الرياضية والتنفيذية بقطاع البترول.



ومن الجدير بالذكر أن إقامة مثل تلك الدورات يأتي في إطار حرص اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضي والاجتماعي للعاملين بقطاع البترول.