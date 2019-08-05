البيطريين: يجب إرجاع سفر اللجان البيطرية للتأكد من الذبح على الشريعة والخلو من الأمراض.. والمستوردون لا يمانعون من تحمل التكلفة

«البيطريين» تطالب بإعادة النظر في قرار منع سفر اللجان البيطرية للخارج

البيطريين:

اللجان البيطرية تشرف وتتأكد من اتباع الذبح الإسلامي

الذبح على الشريعة الاسلامية.. البيطريين توضح أسباب سفر اللجان

البيطريين.. لجان السفر لفحص الحيوانات الحية ببلد المنشأ



تطالب النقابة العامة للأطباء البيطريين، بإرجاع لجان السفر البيطرية، المكونة من أربع جهات مشتركة من وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من جودة المجازر واللحوم ومطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها، بالإضافة إلى التأكد من الذبح على الشريعة الإسلامية، ومن سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض قبل الذبح.



وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين،و مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، ان لجان السفر الخاصة بالأطباء البيطريين الحكوميين مهمة جدا، فهناك لجان لفحص والحجر على الحيوانات الحية في بلد المنشأ وهذه اللجان تفحص الحيوانات الحية ظاهريا ومعمليا.



ويجب التأكد أن تلك الحيوانات أخذت كافة اللقاحات والتحصينات في بلد المنشأ والتأكد من خلوها من الامراض وايضا حضور شحن تلك الحيوانات برا وبحرا لحين وصولها الموانئ المصرية بالسلامه وهذه الاشتراطات عبارة عن بروتوكولات تعاون بين بلد المنشأ ووطننا الحبيب وتكون الحيوانات مستورده بعرض التربية أو عجلات عشار.



وأكد الدكتور الحسيني عوض، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هناك لجان لفحص وذبح الدواجن والتأكد من خلوها من الأمراض وتطبيق الذبح الاسلامي وفحص وتغليف وشحن تلك الدواجن مجمده بجميع المراحل الانتاجية، بالاضافة الي لجان لاحضار واستيراد لحوم مجمدة ومصنعاتها ودورها حضور الحيوانات حيه ومن ثم ذبحها حسب الشريعة الاسلامية وتغليف تلك المنتجات وفحص جميع العبوات حتى شحنها.



واشار الدكتور الحسيني عوض : انه توجد لجان لاستيراد اللحوم المبردة او المجمده من السودان وتلك اللجان تكون بالاشتراك مع وزارة الصحة والصادرات والواردات ووزارة التجارة والصناعة وتقوم بفحص العجول حية وذبحها وفحص اللحوم وخلوها من الأمراض وشحنها.



وأوضح عضو المجلس، ان جميع تلك اللجان دورها الحفاظ على صحة المواطن المصرى وتوفير غذاء آمن للمواطن طبقا للدستور الذى ينص علي من حق المواطن الحصول على غذاء آمن، مؤكدا على أهمية إرجاع اللجان مرة أخرى والهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بدورها على أكمل وجه في توفير الاطباء لهذه اللجان.



أكد الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مدير تنفيذي بالحجر البيطري بالإسكندرية، أن قرار إلغاء سفر اللجان البيطرية للإشراف على عمليات الذبح بالخارج، يمنع التأكد من جودة المجازر واللحوم ومطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها.



أشار دهمش، في تصريحات لـ"صدي البلد" إلى عدم وجود موانع لدى المستوردين من تحمل تكاليف سفر اللجان، لأنها تسهل عليهم عملهم، حيث تنجز اللجان50% من إجراءات الفحوصات ببلد المنشأ مما يوفر عليهم الوقت والجهد، مضيفا أن رجال الحجر الصحي يتحملون فوق طاقتهم بسبب إلغاء القرار.



أوضح عضو مجلس النقابة، أن من أهمية سفر اللجان هو التأكد من الذبح على الشريعة الإسلامية، والتأكد من سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض قبل الذبح.



وأشار مدير تنفيذي بالحجر البيطري بالاسكندرية، إلى أن اللجنة تقدم تقارير للحجر الصحي بحالة الشحنة، واذا ثبت عكس ذلك يتم تقديم الطبيب البيطري للتحقيق.



قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن توقف اللجان البيطرية عن السفر والتي تتكون من أربع جهات مشتركة من وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، يزيد الحمل على المحاجر الصحية والتي تتحمل أعباء مضاعفة.



وأكد محمد نبيل، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن اللجان البيطرية لها دور هام جدا وهي إحدى معايير التأكد من جودة المجازر واللحوم ومطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها، مضيفا أنها تعد من أهم أسباب الحفاظ على حياة المواطنين لضمان خلو الذبائح من الأمراض.



وأوضح عضو المجلس، أن اللجان البيطرية تشرف وتتأكد من اتباع الذبح الإسلامي في دول المنشأ، مضيفا أنه على وزارة الزراعة مراجعة قراره للسماح بعودة اللجان البيطرية مرة أخرى.



وأشار محمد نبيل إلى أن سبب توقف اللجان بناء على طلب المستوردين الذين يتحملون نفقات لجان السفر.



قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات، أن سفر اللجان البيطرية إلى الخارج مهم جدا لأنها تشرف على استيراد اللحوم والحيوانات الحية، مضيفا أنه يجب التأكد من الذبح علي الطريقة الاسلامية، والأمان الحيوي للمجازر، وصحة الحيوان قبل الذبح من خلال النظر والكشف عليه.



وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان اللجان تتكون من اربع جهات مشتركة من وزارة الصحة والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، مضيفا ان بدلات السفر للبيطريين انخفضت للثلث تقريبا دون اللجان الأخرى.



وأوضح يوسف العبد، أنه علي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اختيار اصحاب الخبرة لتحديد صلاحية الذبائح والأمان الحيوي، وليس بالعشوائية والمجاملة ويجب اختيار أكفأ من خارج الهيئة ليس حكرا علي أعضائها.



وطالب رئيس لجنة الادوية والشركات، بعودة لجان السفر، لضمان السلامة والتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض والفيروسات.



وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان سابق حظر سفر أي بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلى الدول التي لم يتم الإشارة إليها في القرار، وفقا لبيان الوزارة.



وأضافت: أنه يأتي استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز الثلاثة أيام.

