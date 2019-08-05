ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة متهم بقضية خلية طلاب حلوان اليوم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هو فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية خلية طلاب حلوان

ترشيحاتنا

الصحة: 25 سيارة إسعاف لموقع حريق المنيل

يفسد الحج .. الإفتاء تحذر من ارتكاب هذا الفعل قبل التحلل الثاني

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

حريق معهد الاورام .. حالة من الذعر خارج الاسوار بعد انفجار سيارة.. فيديو

اخبار الرياضة ..عمرو وردة يثير غضب الجماهير.. موعد لقاء الأهلي مع بيراميدز.. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

بـ ملايين الدولارات.. أرقام صادمة لـ أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث