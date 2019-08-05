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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة: امتحان القبول للشعبة الإنجليزية .. 21 الجاري

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
ياسمين سامي

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة موعد عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية.



أوضحت الكلية أنه سيتم عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأشارت إلى أن للتقديم للاختبار يتم سداد مصروفات الامتحان 350 جنيها لدى مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة، لافتة إلى أن الدخول للامتحان ببطاقة الترشيح وإيصال الدفع فقط.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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