اخبار الرياضة ..عمرو وردة يثير غضب الجماهير.. موعد لقاء الأهلي مع بيراميدز.. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.
جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة
- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .
مانشستر سيتي بطلا لـ كأس الدرع الخيرية بفوزه بركلات الترجيح على ليفربول ..فيديو
- حصد فريق مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته بـ ليفربول على أرضه ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية.
الوطني يكسب .. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر الجديد
- يفاضل مسئولو الجبلاية بين 4 مدربين محليين هم حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري لقيادة منتخب الفراعنة الكبار خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022
عمرو وردة يثير غضب الجماهير من جديد.. تفاصيل مثيرة
- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديو لـ عمرو وردة المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني وهو في حفل مع أصدقائه، حيث أثار مشهد كأس في يده وتبادل المشروب مع رفقائه غضب الجماهير من جديد.
خالد الغندور يفجر مفاجأة عن موعد انطلاق قناة الزمالك.. خاص
- فجر خالد الغندور نجم الأبيض ومقدم برنامج الزمالك اليوم، مفاجأة بشأن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي.
برشلونة يحول تأخره أمام آرسنال إلى فوز 2-1 ويقتنص كأس خوان جامبر.. فيديو
- فاز فريق برشلونة الإسباني على آرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.
جدول مباريات كأس مصر وموعد لقاءات الأهلى مع بيراميدز والزمالك ضد المقاصة
- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .
مانشستر سيتي بطلا لـ كأس الدرع الخيرية بفوزه بركلات الترجيح على ليفربول ..فيديو
- حصد فريق مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته بـ ليفربول على أرضه ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية.
الوطني يكسب .. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر الجديد
- يفاضل مسئولو الجبلاية بين 4 مدربين محليين هم حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري لقيادة منتخب الفراعنة الكبار خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022
عمرو وردة يثير غضب الجماهير من جديد.. تفاصيل مثيرة
- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديو لـ عمرو وردة المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني وهو في حفل مع أصدقائه، حيث أثار مشهد كأس في يده وتبادل المشروب مع رفقائه غضب الجماهير من جديد.
خالد الغندور يفجر مفاجأة عن موعد انطلاق قناة الزمالك.. خاص
- فجر خالد الغندور نجم الأبيض ومقدم برنامج الزمالك اليوم، مفاجأة بشأن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي.
برشلونة يحول تأخره أمام آرسنال إلى فوز 2-1 ويقتنص كأس خوان جامبر.. فيديو
- فاز فريق برشلونة الإسباني على آرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.