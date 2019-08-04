اخبار الرياضة ..عمرو وردة يثير غضب الجماهير.. موعد لقاء الأهلي مع بيراميدز.. كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .- حصد فريق مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته بـ ليفربول على أرضه ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية.- يفاضل مسئولو الجبلاية بين 4 مدربين محليين هم حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري لقيادة منتخب الفراعنة الكبار خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديو لـ عمرو وردة المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني وهو في حفل مع أصدقائه، حيث أثار مشهد كأس في يده وتبادل المشروب مع رفقائه غضب الجماهير من جديد.- فجر خالد الغندور نجم الأبيض ومقدم برنامج الزمالك اليوم، مفاجأة بشأن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي.- فاز فريق برشلونة الإسباني على آرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.