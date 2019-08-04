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ابني مش راجل.. جد ضحية التعذيب يكشف أسباب ارتكاب الحادث

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:22 م
ضحية التعذيب مع محافظ
ضحية التعذيب مع محافظ دمياط
حسام الحارتي
قال رضا السعدنى، جد الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها، بمحافظة دمياط، إن الطفلة تعاني من التعذيب منذ فترة طويلة، موضحا أن الإصابات التي ظهرت على جسمها ليست وليدة اليوم.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية" دي إم سي "، إن زوجة أبيها اعتادت على تعذيبها باستمرار معلقا :"قالت ليها انتي خدامة هنا".

وتابع :" ولدي مش موجود ومش راجل.. مفيش أب يسمح يشوف بنته بتتعذب كده ويسكت مهما كان الثمن وأبوها مش ابني وأنا معرفتش أربيه".

وأوضح أن الطفلة الان تتواجد داخل مستشفى من أجل تلقي العلاج، مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل معاقبة
زوجة أبيها".

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