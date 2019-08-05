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محافظات

احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:17 ص
ورشة عمل للرائدات
ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف
محمد عبد الحليم
شاركت مشرفات نوادي المرأة بالادارات الصحية السبع ببني سويف ومشرفات رائدات المديرية ورائدات التضامن الاجتماعي في ورشة العمل الخاصة برائدات من أجل التنمية تحت عنوان "احميها من الختان".

أعلنت نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف ان ذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الاناث بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة.

أشارت إلي أن الورشة استمرت لمدة يومين حاضر فيها الدكتور محمد جمعة مشرف طبى واخصائي النساء والتوليد والذي تتناول بالشرح المنظور الطبي لتشويه الأعضاء التناسليه للاناث.

كما تناول سيد زايد عضو لجنة الفتوى بالمحافظة المنظور الديني لتشويه الأعضاء التناسلية للاناث ،وتناول القس اثناثيوس فوزي ليلى ابو عقل المحامية بالنقض تناول الإطار التشريعي والقانوني لتشويه الأعضاء التناسلية للاناث وإلهام عاصم مشرفة رائدات مديرية الصحة تناولت آداب الزيارة المنزلية.
احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور
احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور
احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور
احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور
احميها من الختان .. ورشة عمل للرائدات الريفيات ببني سويف.. صور

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