طالبوا بتعميم المشروع في كافة الهيئات الحكومية.. برلمانيون يشيدون بافتتاح أول مدرسة تعتمد على الطاقة الشمسية. .ويؤكدون: تحافظ على البيئة ونهج للدول المتقدمة

خالد حماد: افتتاح مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية اتجاه جديد للحفاظ على البيئة

الإدريسي : يطالب بتعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية فى المدارس والجامعات

نائب يشيد بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية.. تحافظ على صحة الطلاب



الطاقة الشمسية أصبحت مصدرًا نظيفا للكهرباء، واتجهت الدولة خلال الفترة الماضية إنشاء أكبر محطات الطاقة الشمسية فى الشرق الاوسط كاتجاه جديد لتنويع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها بمدن الجيل الرابع، ولكن من الملفت للنظر ان محافظة المنوفية شهدت افتتاح اول مدرسة تعمل بهذا النوع من الطاقة، المشروع الذى لاقى دعم وتأييد عدد من البرلمانيين الذين طالبوا بتعميمه على كافة الوزارات والهيئات الحكومية.



وفى هذا الشأن أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، مشيدا بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى محافظة المنوفية والتي تعد انطلاقة لمزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة.



وأوضح بركات ان التوسع في انشاء المدارس المعتمدة على الطاقة الشمسية، يساهم في الحفاظ على صحة الطلاب والبيئة المحيطة وخفض معدل التلوث بالمحافظة، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك خاصة وان المدارس تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة لتشغيلها.



وطالب النائب بتعميم تلك التجربة على المدارس والمصالح الحكومية، بالاضافة الى تشجيع المصانع على التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بدلًا عن الكهرباء التى تتزايد أسعارها بشكل سنوى، وتهدد باغلاقها.



ومن جانبه قال الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بمستقبل وطن، أن الدولة بدأت الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل عدد من المشروعات بمدن الجيل الرابع التى بدأت الدولة انشائها خلال السنوات الماضية،اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية التى انشأت بعدد من المحافظات.



وتابع الادريسى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،ان تشغيل مدرسة جديدة بمحافظة المنوفية يعود بالاثر الايجابى فى اتجاهين،الاول هو التنوع فى الاعتماد على الطاقة ومنها المتجددة، ذات الفوائد المتعددة، كباقى الدول المتقدمة،الاتجاه الثانى وهو تشغيل مدرسة بالطاقة الشمسية يعنى انشاء اجيال جديدة لديها وعى بضرورة الاعتماد على الطاقة.



وطالب الادريسى، بضرورة ان تعتمد الجماعات والمدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق تجربة مدرسة المنوفية فى الاعتماد على الطاقة السمشية،مشيرا إلى ان معظم المشاريع الكبرى فى الدول الاقتصادية الكبرى تعتمد فى تشغيلها على الطاقة السمشية.





ومن جانبه أشاد النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى محافظة المنوفية،مؤكدا أنها اتجاه جديد للحفاظ على البيئة عن طريق الاعتماد على مصدر من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وترفع زيادة الوعى لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا النوع من الطاقة



وأوضح عضو لجنة الطاقة بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الدولة تتجه للاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر اخر من مصادر الطاقة فى مدن الجيل الرابع بعد مشروعات الطاقة الضخمة التى أنشئت خلال الفترة الماضية،فى اطار تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية " الاراضى الشاسعة" التى تمتلكها مصر.



وطالب عضو مجلس النواب، كافة المصالح الحكومية والوزارات بتحويل تشغيلها لتعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر متجدد للكهرباء، مؤكدا أن تنفيذ هذا الاجراء يوفر الكثير للدولة المصرية.

