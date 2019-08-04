لجنة الفتوى توضح حكم رمي الجمرات في الحج

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار في الحج واجب من الواجبات، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع.



واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم رمي الجمار؟» بما روي عن جابر –رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحُجّ بعد حَجَّتي هذه».



وأوضحت لجنة الفتوى، أنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث دل على أن رمي الجمرات من مناسك فريضة الحج.



وتابعت: وروي أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال إني ذبحت ثم رميت، فقال - صلى الله عليه وسلم - «ارم، ولا حرج»، حيث ورد طلب الرمي في هذا النص بصيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم "ارم" والأمر يقتضي للوجوب، مضيفة: وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب رمي الجمار في الحج.





