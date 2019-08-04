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وزارة التموين تستعد لاستقبال عيد الاضحى بهذه الكميات من اللحوم والدواجن

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:25 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال أحمد كمال ، معاون وزير التموين، إن الوزارة على أتم الاستعداد من أجل استقبال عيد الاضحى، وتوفير كافة المستلزمات للمواطنين.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أنه تم طرح 12 ألف طن سكر وكميات كبيرة من الأرز والزيت بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أنه سيتم طرح 13 ألف رأس من اللحوم السودان بإجمالي" 85"، للكيلو، بالإضافة إلى طرح " 160"، رأس من اللحوم البرازيلية بسعر "110"، للكيلو الواحد.

وواصل :" سيتم طرح" 200" طن دواجن بسعر "37" جنيه وعدد المجمعات الاستهلاكية على كافة أنحاء الجمهورية وصلت إلي "1380 "منفذ .

وناشد معاون وزير التموين المواطنين بضرورة الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وهي " 16528" من أجل تلقي الشكاوي.

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