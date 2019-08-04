وزارة التموين تستعد لاستقبال عيد الاضحى بهذه الكميات من اللحوم والدواجن



وناشد معاون وزير التموين المواطنين بضرورة الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وهي " 16528" من أجل تلقي الشكاوي.

قال أحمد كمال ، معاون وزير التموين، إن الوزارة على أتم الاستعداد من أجل استقبال عيد الاضحى، وتوفير كافة المستلزمات للمواطنين.وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أنه تم طرح 12 ألف طن سكر وكميات كبيرة من الأرز والزيت بالمجمعات الاستهلاكية.وأوضح أنه سيتم طرح 13 ألف رأس من اللحوم السودان بإجمالي" 85"، للكيلو، بالإضافة إلى طرح " 160"، رأس من اللحوم البرازيلية بسعر "110"، للكيلو الواحد.وواصل :" سيتم طرح" 200" طن دواجن بسعر "37" جنيه وعدد المجمعات الاستهلاكية على كافة أنحاء الجمهورية وصلت إلي "1380 "منفذ .