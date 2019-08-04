اخبار الحوادث.. المتهمان بـ قتل سائق السلام: تخلصنا منه لسرقته.. شاب يشنق نفسه بسبب الزواج.. والداخلية: حركة تنقلات بالمحافظات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وقرارات للنيابة وغيرها.
*المتهمان بـ قتل سائق السلام: تخلصنا منه لسرقة سيارته لمرورنا بضائقة مالية
أدلى المتهمان بقتل سائق بمدينة السلام، باعترافات تفصيلية خلال التحقيق، وأقر المتهم الرئيسي بأنه اشترك مع شقيقه فى قتل السائق وأنهما من مدمني المواد المخدرة، كما قررا أنهما بتاريخ الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد دائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما إلى طريق بلبيس.
أقدم شاب على التخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل مسكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
حاول زوج منع زوجته من الخروج وترك منزل الزوجية فأقدم على طعن نفسه بسكين لمنعها، لرغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود خلافات بينه وبينها بقرية بياض العرب بمركز بني سويف.
أرجأت محكمة جنايات القاهرة - خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة أحد عشر متهمًا، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا ، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، وقتل اثنين من أفراد الحراسة وشروعهم في قتل آخرين ، إلى جلسة 29 أغسطس الجاري.
لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء محاولتها الشرب من مياه مبرد ماء "كولدير" بجوار منزلها بقرية أولاد عمرو.
يتعرض المواطنون لمواقف كثيرة من بينها سرقة السيارة والتى قد تأتى بعد معاناة.. فمن بين الأشخاص من يشترى سيارته بالتقسيط وآخر قد يكون مستأجرا للسيارة وأكثر الأشخاص تكون لهم السيارة المصدر الاساسى للعيش والعمل بها كـ تاكسي وشركات قطاع خاص وغيرها من الاعمال.
اعتمد اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية.
شهدت مديرية أمن المنوفية حركة تنقلات الضباط ومفتشي المباحث بين دوائر الأقسام والمراكز المختلفة تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن.
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين تامر محمد، وأحمد محمد، اليوم الأحد، حكمها بالإعدام شنقا لأحد المتهمين بقتل سائق، والمؤبد لاثنين آخرين بنفس القضية.
قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار ضابط آخر بالمعاش لاشتراكهما مع آخرين في خطف شاب لإجباره على الزواج من فتاة، كما قرّرت النيابة ضبط ربة منزل ومتهم آخر في ذات القضية.
اعتمد اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة حركة التنقلات الداخلية لقيادات وضباط الشرطة بمراكز وأقسام الشرطة وفروع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.
اعتمد اليوم الأحد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري أقسام ومراكز الشرطة.
قام اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية على المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية، مؤكدا على القوات ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي.
*المتهمان بـ قتل سائق السلام: تخلصنا منه لسرقة سيارته لمرورنا بضائقة مالية
أدلى المتهمان بقتل سائق بمدينة السلام، باعترافات تفصيلية خلال التحقيق، وأقر المتهم الرئيسي بأنه اشترك مع شقيقه فى قتل السائق وأنهما من مدمني المواد المخدرة، كما قررا أنهما بتاريخ الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد دائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما إلى طريق بلبيس.
* إسلام يشنق نفسه بسبب إلحاح أسرته على زواجه بالشرقية
أقدم شاب على التخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل مسكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
* طعن نفسه بسكين لمنع زوجته من ترك البيت في بني سويف
حاول زوج منع زوجته من الخروج وترك منزل الزوجية فأقدم على طعن نفسه بسكين لمنعها، لرغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود خلافات بينه وبينها بقرية بياض العرب بمركز بني سويف.
* تأجيل محاكمة 11 متهمًا في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق
أرجأت محكمة جنايات القاهرة - خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة أحد عشر متهمًا، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا ، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، وقتل اثنين من أفراد الحراسة وشروعهم في قتل آخرين ، إلى جلسة 29 أغسطس الجاري.
* خلوا بالكم.. مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء أثناء الشرب من كولدير مياه بقنا
لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء محاولتها الشرب من مياه مبرد ماء "كولدير" بجوار منزلها بقرية أولاد عمرو.
* لو عربيتك اتسرقت.. خطوات هامة اتبعها عند سرقة سيارتك
يتعرض المواطنون لمواقف كثيرة من بينها سرقة السيارة والتى قد تأتى بعد معاناة.. فمن بين الأشخاص من يشترى سيارته بالتقسيط وآخر قد يكون مستأجرا للسيارة وأكثر الأشخاص تكون لهم السيارة المصدر الاساسى للعيش والعمل بها كـ تاكسي وشركات قطاع خاص وغيرها من الاعمال.
* تعرف على حركة تنقلات الشرطة في القليوبية
اعتمد اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية.
* إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة بـ مديرية أمن المنوفية
شهدت مديرية أمن المنوفية حركة تنقلات الضباط ومفتشي المباحث بين دوائر الأقسام والمراكز المختلفة تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن.
* الإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لاثنين آخرين بتهمة قتل شاب بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين تامر محمد، وأحمد محمد، اليوم الأحد، حكمها بالإعدام شنقا لأحد المتهمين بقتل سائق، والمؤبد لاثنين آخرين بنفس القضية.
* حبس ضابط شرطة 4 أيام وضبط وإحضار آخر لاتهامهما بخطف طالب جامعي
قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار ضابط آخر بالمعاش لاشتراكهما مع آخرين في خطف شاب لإجباره على الزواج من فتاة، كما قرّرت النيابة ضبط ربة منزل ومتهم آخر في ذات القضية.
* بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط الشرطة بالبحيرة
اعتمد اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة حركة التنقلات الداخلية لقيادات وضباط الشرطة بمراكز وأقسام الشرطة وفروع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.
* ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية
اعتمد اليوم الأحد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري أقسام ومراكز الشرطة.
* مدير أمن الفيوم يقوم بجولة تفقدية على المواقع الشرطية
قام اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية على المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية، مؤكدا على القوات ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي.