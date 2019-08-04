عبد المنعم السيد: 5 مليارات دولار قيمة التجارة الإلكترونية في مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن التسويق الإلكتروني على مستوى العالم شهد خلال الأعوام الماضية تطورا كبيرا ، موضحا أن مصر أصبحت تتعامل بشكل كبير على المواقع الالكترونية معلقا :" من 17 إلى 18 مليون مواطن يعتمدون على التسويق الالكتروني".



وأشار في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إلى زيادة حجم التجارة الإليكترونية داخل الأسواق المصرية بنسبة "23 %" مضيفا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل إلى "5" مليارات دولار حتى الآن".



وأوضح أنه لابد من إيجاد قانون يقوم بحماية التسويق الالكتروني، وحماية المواطنين وحماية التجارة في مصر، خصوصا في ظل سيطرة 5 % من التجارة الاليكترونية من حجم التجارة في مصر .

