اهم الاخبار اليوم | سد النهضة بريء وادفع فواتير المياه إلكترونيا .. الدولار يترنح وقطر تقتل عمال كأس العالم

نشر الموقع على مدار الساعات الماضية عدة أخبار مهمة على رأسها: سد النهضة بريء من انخفاض منسوب النيل وتراجع أسعار الدولار في البنوك والبدء في دفع فواتير مياه الشرب إلكترونيا قبل نهاية العام وأخيرا قطر تقتل عمال الملاعب قبل كأس العالم.. فإلي نص الأخبار.أنهى مسئولو نادي الزمالك رسميا إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود.وكان اللاعب تواجد في مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق.وتوصل الزمالك لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التى ستنتهى بنهاية الموسم المقبل وحسم الزمالك الصفقة مقابل ١٢ مليون جنيه للمحلة.ووقع إمام عاشور على عقود الانتقال للنادي الأبيض لمدة خمسة مواسم وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.قال المتحدث باسم وزارة الري محمد السباعي، إنه تم التعامل مع انخفاض منسوب مياه النيل العام المائي الماضي الذي انتهى في 31 يوليو.وأكد المتحدث باسم وزارة الري فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن الانخفاض وقع السنة المائية قبل الماضية وتم التعامل معه باستراتيجية الترشيد التي نتبعها عبر تقليل الزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، إضافة إلى التوسع والاعتماد على الزراعة بطرق الري الحديثة.وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن هناك حملة لترشيد استخدامات المياه المنزلية عبر توفير القطع الموفرة "الحنفيات" بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى فى إطار استراتيجية الحفاظ على الماء.وتوقع المتحدث باسم وزارة الري أن العام المالى الجديد الذى بدأ أغسطس الجارى ليستمر لمدة الـ 3 أشهر القادمة والتي على أساسها يتم حصر كميات المياه، سيكون أفضل من العامين المائيين الماضيين.وأفاد المتحدث باسم وزارة الري بأن لدينا تحديات كبيرة وذلك لتواجد فجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المطلوبة الا اننا لدينا استراتيجية للتعامل معها.وأوضح أن أى انخفاض فى منسوب النيل يتم تعويضه من بحيرة السد كمخزون استراتيجي من أجل تلبية احتياجات المواطنين.وحول أسباب انخفاض منسوب مياه النيل العام الماضى، أكد أنه لا يوجد علاقة له بسد النهضة، مرجعا السبب الى قلة المياه الساقطة على دول المنابع.افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم، المقر الإداري الجديد للإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء بالعباسية بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.وأوضح رسلان أنه أعداد المسجلين بتطبيق الهاتف المحمول يبلغ 13748 عميلا كما تم استقبال 9271 شكوى خلال عام.وأشار إلى أن الشركة تسعى لتوفير بدائل لنظام سداد الفواتير التقليدى وتفعيل نظام السداد الإلكترونى للعملاء، حيث إنه من المخطط تفعيل هذا النظام فى جميع الشركات خلال العام.شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا خلال ختام التعاملات اليوم الأحد 4-8-2019، بداية التعاملات الأسبوعية، أمام الجنيه المصري، حيث سجل الدولار في البنك المركزي 16.47 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.وطبقا لآخر تحديث، ظل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مسجلا 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.. كما ظل تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولى ليسجل 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 16.49 للشراء، و16.59 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.حصد فريق مانشستر سيتي كأس الدرع الخيرية في المباراة التي جمعته بـ ليفربول على أرضه ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 قبل أن يخوض الفريقان ركلات الحظ الترجيحية.أحرز هدف التعادل الكاميرونى ماتيب فى الدقيقة 78، وكان مانشستر سيتى قد تقدم فى الدقيقة 12 عن طريق رحيم ستيرلينج، في المباراة التي انتهت بهدف لمثله.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام شرطة قطر بفتح النار على عمال ملاعب كأس العالم 2022.ونشر قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، مقطع فيديو آخر، لإضراب العمال والموظفين العاملين في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر.وعلق خلفان على مقطع الفيديو بالقول: "الله يجنب قطر من هالورطات".