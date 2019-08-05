نشرة أخبار البرلمان.. مجلس النواب يستضيف اجتماعات البرلمان الأفريقي.. وتعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الأحد 4 أغسطس.
مجلس النواب يستضيف اجتماعات البرلمان الأفريقي..اليوم
مجلس النواب يستضيف اجتماعات البرلمان الأفريقي..اليوم
برلماني يناشد المواطن غير المستحق بالتنازل عن بطاقة التموين
خبير اقتصادي يكشف فوائد مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر
نائب الصف يقيم حفل زفاف جماعي لـ 15 عريسا وعروسة بالدائرة .. صور
برلمانى يطالب الجهات المعنية بسرعة ضبط قرود أسوان
بحد أقصى 2000 جنيه للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء
برلماني: انتشار القرود في شوارع أسوان لا يمثل أي خطورة
رئيس شكاوى النواب: استماع الحكومة لمظالم المواطنين خطوة إيجابية.. ومكاتب المترو تطور إيجابي
حب الوطن ينظم 12 فعالية بمبادرة الرئيس حياة كريمة في القاهرة والجيزة
خبير اقتصادي يكشف فوائد مونوريل العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر
نائب الصف يقيم حفل زفاف جماعي لـ 15 عريسا وعروسة بالدائرة .. صور
برلمانى يطالب الجهات المعنية بسرعة ضبط قرود أسوان
بحد أقصى 2000 جنيه للمتر.. تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء
برلماني: انتشار القرود في شوارع أسوان لا يمثل أي خطورة
رئيس شكاوى النواب: استماع الحكومة لمظالم المواطنين خطوة إيجابية.. ومكاتب المترو تطور إيجابي
حب الوطن ينظم 12 فعالية بمبادرة الرئيس حياة كريمة في القاهرة والجيزة