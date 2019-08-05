انتبه.. الجهل بالسعرات الحرارية يصيبك بالسمنة المفرطة

تشير دراسة أمريكية إلى أن الرجال أكثر عرضة بأربعة أضعاف من النساء اللواتي يعانين من سوء فهم عدد السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها لاستهلاكها يوميًا حسب العمر والنشاط.



لاحظ الباحثون في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن معدلات البدانة وصلت إلى مستويات تاريخية عالية.



ما يقرب من 40% من البالغين ، أو أكثر من 93 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد ، يعانون من السمنة المفرطة. في حين أن للسمنة أسباب كثيرة ، فإن استهلاك الكثير من السعرات الحرارية يعد جزءًا كبيرًا من المشكلة.



بالنسبة للدراسة الحالية، فحص الباحثون بيانات عن 6،267 من البالغين شملهم الاستطلاع حول صحتهم وعادات الأكل في عامي 2007-2008 و 2009-2010.



إجمالًا، لم تتمكن 37٪ من الرجال و 17٪ من النساء من الإجابة بشكل صحيح على أسئلة حول عدد السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها يوميًا للحفاظ على وزنهم الحالي ، استنادًا إلى مستويات العمر والجنس والنشاط.



قال روبن ماكينون ، كبير مؤلفي الدراسة والمستشار الرئيسي لسياسة التغذية في مركز إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA): "لذلك ، من المحتمل - على الأرجح - أن يكون بعض المشاركين قد خمنوا ببساطة في النطاق الصحيح". سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية في كوليدج بارك ، ماريلاند.



وقال روبن ماكينون عبر البريد الإلكتروني: "تحليلنا ربما يبالغ في تقدير عدد الأشخاص الذين أجابوا بشكل صحيح بدلًا من التقليل من تقديرهم".



استمرت الفجوة بين الجنسين في معرفة السعرات الحرارية عبر المجموعات العرقية والإثنية وكذلك مختلف الأعمار والدخل ومستويات التعليم.



حوالي 30 في المئة من الرجال البيض و 56 في المئة من الرجال السود واللاتينيين لا يعرفون النطاق الصحيح من السعرات الحرارية لوزنهم وعمرهم.