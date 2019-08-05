شاهد .. لحظة سقوط مروحية داخل حديقة منزل

كشفت لقطات مرعبة لحظة سقوط مروحية بعنف بعد ثوان من إقلاعها بحديقة خلفية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد المروحية الزرقاء وهي تنطلق من خلف مبنى سكني في هينكلي، بمقاطعة ليسترشاير الإنجليزية بالأمس في حوالي الساعة 4 مساءً عندما واجهت مشكلة.



ويعتقد أن المروحية علقت بأحدى قطع أثاث الحدائق على بعد أمتار قليلة من الأرض ما تتسب في سقوطهاا بشكل مفاجئ ما أثار الفزع فى نفوس السكان المجاورين للحادث.



ونجا الطيار دون أن يصاب بأذى، لكن الناس الذين كانوا يعيشون في مكان قريب شعروا بالرعب.



