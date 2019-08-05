أبشع الهجمات الإرهابية للقوميين البيض.. مقتل 157 شخصا خلال 8 سنوات.. مسلمون ويهود ومسيحيون وماركسيون هدف أنصار التفوق الأبيض

أشهر الهجمات الإرهابية لأنصار التفوق الأبيض

هجوم على مساجد وكنائس ومعابد.. كافة الأديان استهدفت

القومية البيضاء .. الإرهاب الأشد فتكا خلال العقد الماضي

أبريل 2019



تم استهداف معبد يهودي في كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حادث إطلاق نار جماعي وقتل إمراة وإصابة ثلاثة أخرين. نفذ ذلك الهجوم شخص يبلغ من العمر 19 عاما وأفاد بإنه إستلهم هجومه من المسلح الذي فتح النار على المسلمين في مسجدين في نيوزيلندا قبل موعد الهجوم بشهر.



مارس 2019



أطلق الرصاص رجل أبيض يبلغ من العمر 28 عامًا من أستراليا،قاتلا بذلك 51 مصليا في مسجدين في كرايستشيرش، بنيوزيلندا وارتكب جريمته خلال يث مباشر على فيسبوك.



أكتوبر 2018



هجوم على كنيسة في بيتسبرج، بنسلفانيا، الولايات المتحدة إدي إلي مقتل 11 شخصا، نفذ الهجوم رجل أبيض يبلغ من العمر 46 عامًا، وكان يطلق النار وهو يقول يجب على جميع اليهود أن يموتوا.



أكتوبر 2018



قتل رجل شخصين من السود قبل أن يحاول الهجوم على كنيسة في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة. وقال أحد الشهود إن الرجل خلال الهجوم، قال البيض لا يقتلون البيض.



أغسطس 2017



مقتل شخص وإصابة 10 اخرين خلال حادث دهس لمتظاهرين مناهضين للنازية في شارلوتسفيل، فرجينيا، الولايات المتحدة.



يونيو 2017



مقُتل رجل وإصابة 12 إخرين في حادث دهس للمصلين خارج مسجد في فينسبري بارك بالمملكة المتحدة. كان القاتل يصيح قائلًا خلال قيادة الشاحنة التي دهست المصليين: "أريد أن أقتل كل المسلمين".



مايو 2017



قتل رجلان وإصابة ثالث في هجوم بالسكين في بورتلاند، في الولايات المتحدة، ضد مظاهرة مؤيدة للمسلمين.



مارس 2017



قتل أحد العنصريين البيض رجل أمريكي بسيف في شوارع نيويورك، ووفقا لما كشفته المحكمة أن الرجل كان يتدرب لشن هجوم أكبر.



يناير 2017



مقتل ستة أشخاص خلال صلاة العشاء في مسجد بمدينة كيبيك بكندا. قُتل أحد الضحايا أثناء محاولته مواجهة المسلح. وأصيب 19 شخصًا خلال إطلاق النار، وقال المسلح المدان إنه كان يرد على تغريدة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو الذي قال فيها بأن اللاجئين موضع ترحيب في كندا، وأن "التنوع قوة".



يونيو 2016



قتل النائب العمالي جو كوكس في المملكة المتحدة. وكان كوكس مؤيدًا لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. تعرضت للهجوم قبل أسبوع من التصويت في استفتاء الاتحاد الأوروبي عام 2016. وكان الرجل الذي أدين بقتلها من ذوي الأصول البيضاء المهووسين بالنازيين.



أكتوبر 2015



مقتل ثلاثة في هجوم على مدرسة في ترولهاتان بالسويد.استهدف المهاجم مدرسة ثانوية محلية بها نسبة عالية من الطلاب المهاجرين. وقالت الشرطة إن الطلاب والمدرسين الذين استُهدفوا كانوا من بين أصحاب البشرة السمراء.



يونيو 2015



قتل تسعة أشخاص في كنيسة تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة. وكان من بين الضحايا التسعة أعضاء كنسية كبار. وقال مطلق النار، وهو رجل أبيض، إنه يريد بدء حرب عرقية.



أبريل 2014



مقتل ثلاثة في المركز اليهودي في أوفرلاند بارك، كانساس، الولايات المتحدة. أطلق زعيم كو كلوكس كلان السابق النار وقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم يبلغ من العمر 14 عامًا فقط. وقال الإرهابي إنه يعتقد أن اليهود يدمرون الجنس الأبيض.



سبتمبر 2013



طعن مغني الراب والناشط المناهض للفاشية بافلوس فيساس حتى الموت في بيرايوس باليونان.وسُجن عضو بارز في حزب الفجر الذهبي الجديد في اليونان بعد اعترافه بالقتل.



أغسطس 2012



مقتل ستة مصلين في حادث إطلاق نار استهدف معبد السيخ في أوك كريك بولاية ويسكونسن. كان الإرهابي منتظمًا على تصفح المواقع العنصرية، وتوفي في الهجوم. كان قد تحدث سابقًا مع أحد زملائه في الجيش الأمريكي حول حرب عنصرية مقدسة.



يوليو 2011



مقتل 77 شخصًا في هجمات على جزيرة أوتويا وأوسلو بالنرويج. تم الهجوم بقنبلة، وأعقبه إطلاق نار استهدف معسكر الشباب الصيفي في الجزيرة لحزب العمال النرويجي. أراد مطلق النار، الذي أدين وهو في السجن ، منع غزو المسلمين واستهداف الشباب النشطين سياسيًا عن عمد والذين اعتبرهم ماركسيين وأنصارًا للتعددية الثقافية.



تعيد مجزرتا أوهايو وتكساس، إلى الأذهان العديد من الهجمات الإرهابية التي ترتبط بالقومية البيضاء، ووفقا لما ذكرته الجارديان في تقرير لها، هناك ما لا يقل عن 16 هجومًا بارزًا كانت مدفوعة بنظريات المؤامرة القومية.في السنوات الثماني الماضية، قُتل أكثر من 175 شخصًا في جميع أنحاء العالم في 16 هجومًا بارزا، بدافع واضح من نظريات المؤامرة القومية البيضاء، بما في ذلك الاعتقاد العنصري اليميني المتطرف بأن المهاجرين غير البيض واللاجئين ما هم سوي مجموعة من الغزاة الذين يشكلون تهديدا وجوديا للجنس الأبيض.وتعددت أهداف تلك الهجمات، فإشتملت على سبيل المثال المصلين المسلمين في المساجد في كندا وبريطانيا ونيوزيلندا. والأمريكيين السود في كنيسة ساوث كارولينا؛ واليهود الأمريكان في المعابد في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ والسياسيين والناشطين اليساريين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان والنرويج.وفي تلك الهجمات أيضا وصف العديد من الجناة بشكل واضح المهاجرين واللاجئين على أنهم غزاة عبر الإنترنت، وأشاروا إلى العديد من القتلة القوميين السابقين البيض كمصدر إلهام لهجماتهم.