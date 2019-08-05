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خالد عكاشة: تحالف جديد يضم داعش والإخوان وتنظيم القاعدة لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:24 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
عمرو ممدوح
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخطورة القادمة، هي وجود تحالفات بين التنظيمات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى أن على رأس هذه التحالفات، هي داعش، الإخوان، القاعدة.

وأضاف خالد عكاشة، في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه التنظيمات الثلاثة تمر بظروف استثنائية، على المستوى التنظيمي والحركي، مشيرا إلى أن داعش هزمت في سوريا والعراق.

وأوضح مدير المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الإخوان هزم مشروعهم في مصر والعديد من بلدان المنطقة، وتنظيم القاعدة يحاول تجديد وجه ونشاطه.

وأكد خالد عكاشة أن وجود تحالف بين هذه التنظيمات، التي كانت تنفي علاقتها بباقي هذه التنظيمات، لتضليل أجهزة الاستخبارات، مشيرا إلى أن الفترة السابقة رفعت من مستوى هذه التنظيمات، ونشاطها الدولي.


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