شاهد.. مقدمة نارية بـ الدموع لـ ريهام سعيد في أول ظهور لها على الهواء بعد مرضها

قالت ريهام سعيد، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «وحشتوني جدا جدا ألف حمد وشكر رجعنا، ومكنتش متخيلة إن دا يحصل بالسرعة دي».



وأشارت "ريهام سعيد"،: «بشكركم جدا جدا، لقيت دعم نفسي رهيب، داخل الوسط الفني والإعلامي».



وتابعت "ريهام سعيد"،: «فرحانة وراضية جدا، علي الابتلاءات اللي بتحسسني قد إيه الناس بتحبني»، مضيفة: «الصبر تحدي الواحد بيخوضه، والابتلاء مؤلم لكنه بيعلم الواحد حاجات كثيرة، وكل أزمة الواحد بيخرج منها إنسان جديد».



وعادت الإعلامية ريهام سعيد، يوم الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها صبايا الذي يذاع عبر قناة الحياة، بعد توقفه لفترة قاربت الشهر أو أكثر بسبب مرضها.



كانت ريهام سعيد أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.



وأضافت ريهام سعيد، أيضا تعليقا مع الصور السابقة: «مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر.. صبايا الأحد القادم.. وحشتوني».

