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توك شو

عماد الدين حسين: التلفزيون وسيلة حقيقية لنقل ما يحدث داخل المجتمع

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:06 ص
الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، إن التلفزيون وسيلة حقيقة لنقل ما يحدث داخل المجتمع في كافة القطاعات المختلفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن وسائل الإعلام تتقدم تتطور المجتمع معلقا: "الإمكانيات الحالية لم تكن متوافرة في الماضي".

وأوضح أن الفترة الماضية لم تشهد تراكم القنوات بكثرة مثلما تتوفر في الفترة الحالية، مشيرا إلي اختلاف الميول الثقافية لدى كافة المتابعين خلال الوقت الحالي معلقا : "زمان كانت قناة واحدة يجتمع عليها الجميع".

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