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تعليم

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة.. اليوم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:30 ص
مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية
ياســـمين بدوي
تبدأ اليوم اختبارات القبول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019 /2020 ، والتي من المقرر أن تستمر على مدار يومي 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: "ستعقد اختبارات القبول إلكترونيًا، وستعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة".

وأكد الدكتور محمد مجاهد أنه سيتم عقد الاختبارات من دور واحد فقط ولن يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات بالالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019/2020، بلغ 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

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