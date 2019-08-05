رئيس جامعة الأزهر يفتتح المتحف الحيواني بكلية العلوم

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، المتحف الحيواني بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور حسن سراج، عميد الكلية السابق، والدكتور محمد الشربيني، عميد الكلية.



وأشاد رئيس الجامعة بالإنجازات والمشاريع المتجسدة على أرض الواقع والتى تعكس تميز كليات جامعة الأزهر العملية جنبا إلى جنب مع باقي الكليات النظرية والشرعية.



وأشار الدكتور محمد المحرصاوي إلى أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات المشهود لها بالتميز والتطور، حيث كانت في طليعة الكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وحصلت على الجودة.



من جانبه ثمن الدكتور أحمد صابر، رئيس قسم علم الحيوان، هذه الزيارة التى تعد خطوة إيجابية الإمام في سبيل النهوض والارتقاء بكلية العلوم، وأوضح أن فكرة إنشاء المتحف الحيواني بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر تعود إلى بداية نشأة الكلية منذ مايقرب من حوالي نصف قرن، حيث حرص الدكتور يحيى عزت، أستاذ علم التصنيف وعميد الكلية الأسبق، على دعم القسم بالعديد من عينات الحشرات ذات القيمة الاقتصادية والطبية وظلت هذه العينات حبيسة دواليب حفظ بمقر القسم بالدور الأول بكلية الطب.



وأضاف الدكتور أحمد صابر أن الزملاء بقسم علم الحيوان حرصوا على جمع العينات الحيوانية وتحنيطها وحفظها بطرق مختلفه، حتى تم فتح شعبة علوم البحار فأثرت القسم بالعديد من العينات وتم تقديم مشروع لاكاديمية البحث العلمي تم قبوله لدعم العينات المتحفية المرجعية والتي صنف الكثير منها عالميًا وكان منها أنواع جديدة على العلم سميت بأسماء عربية.



وأوضح الدكتور أحمد صابر أنه ومع بداية هذه الألفية تزايدت الرغبة في إنشاء متحف يضم تلك العينات ذات القيمة العالمية حتى جاء الدكتور حسن سراج، عميد الكلية السابق، وبدعم ورعاية رئيس الجامعة، حيث تم دعم الفكرة المقدمة من الدكتور عواد السيد رئيس القسم السابق وتم الاتفاق على المكان الحالي للمتحف، ومن بعده واصل الدكتور أحمد صابر متابعة العمل ليرى المتحف النور ويكون بداية قوية لمتحف بمستوى ومعايير عالمية.



وأشار الدكتور أحمد صابر إلى أن المتحف يشرف عليه الدكتور سامي عبد اللطيف، ويساعده في ذلك الدكتور أحمد جلهوم، أستاذ تصنيف الحشرات، والدكتور حسن مشحوت، أستاذ بيولوجيا الأسماك بالقسم.