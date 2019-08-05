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اختفاء فتاة البدرشين.. والدتها: كانت بتحب شاب من المطرية.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:51 ص
اختفاء فتاة
اختفاء فتاة
عمرو ممدوح
قال صابر الشيمي والد الفتاة المختطفة بالبدرشين، إن ابنتها مختفية منذ شهرين، وتقدم بلاغ بمركز شرطة البدرشين، وجار البحث عنها، مضيفًا أن متابعة أبنائه تتم من خلال زوجته نظرًا لمواصلته الليل بالنهار في العمل "نجار" لتوفير لقمة العيش.

وأضاف والد الفتاة المختفية، خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن ابنته "زينب 17 عامًا " كانت تعمل في عيادة أسنان خاصة، ولم يكن يعلم أن لديها تليفون محمول أو أنها كانت على علاقة بأحد الشبّان.

وأشار صابر الشيمي، إلى أنه أخطأ عندما أتاح قسط كبير من الحرية لأبنائه، مضيفًا أن حالة ابنته المختفية ليست الأولى من نوعها في مركز البدرشين فهناك 7 حالات أخرى مماثلة ولم يتمكن الأهالي من العثور على ذويهم.

وفي سياق متصل أكدت والدة الفتاة المختفية، أن ابنتها كانت تتواصل تليفونيًا مع أحد الشباب من منطقة المطرية، وكان يوهمها دائمًا بالزواج منها وكان دائم الذهاب لها في مقر عملها بعيادة الأسنان.

وأضافت والدة الفتاة، أن ابنتها خرجت أول يوم عيد الفطر الماضي ولم ترجع حتى الآن، موجهة اتهامًا مباشرًا لشاب المطرية بإقناع ابنتها بالهروب، خاصة وأنه هددهم في مكالمة تليفونية عقب اختفاء ابنتهم بيوم بأنهم لم يتمكنوا من رؤيتها مرة أخرى.

وناشدت والدة الفتاة، وزارة الداخلية بتكثيف البحث عن ابنتها وإرجاعها، خاصة وأنهم لا يعلمون إن كانت على قيد الحياة أو حدث لها مكروه.

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