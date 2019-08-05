الضغط العالي.. أعراضه وكيفية حماية نفسك منه

الضغط العالى مشكلة يعانى منها الكثيرين و قد يتسبب ذلك في حدوث أضرار كبيرة في الأوعية الدموية والكلى والقلب وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية مثل فشل الكلى وفشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشريان التاجي يمكن علاج الضغط العالى بدون أدوية من خلال الإهتمام بالتغذية الصحية وإتباع نظام غذائي مناسب يتكون من البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم ومنخفض الصوديوم يمكن أن يساعد في السيطرة على إرتفاع الضغط العالى ..



الضغط العالى وأعراضه



يعد نطاق ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 ولأن الضغط العالي يسمى القاتل الصامت فقد لا يشعر البعض بأعراضه ولا يمكن للكثيرين ملاحظتها لسنوات وتعد أبرز أعراض الضغط العالى الصداع المفاجئ و الشعور بالدوخة و قلة وضوح الرؤية والشعور بعدم التوازن والقيء والإحساس بالإغماء..



لذا لتحمى نفسك من الضغط العالى يجب تغيير عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك لتحمى نفسك من الضغط العالى ويمكن الإعتماد على تناول بعض الأطعمة مثل الفلفل فهو صحى لقلبك ويساعد على خفض ضغط الدم فهو مصدر كبير لفيتامين C ، الذي ثبت أنه يحسن وظائف القلب وخفض ضغط الدم لدى المرضى كذلك ينصح مرض الضغط العالى بالإعتماد فى غذائهم على تناول أسماك السالمون فهى فعالة في خفض ضغط الدم لأنه مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



الضغط العالى وعلاجه



يمكنك تناول الشوكولاته الداكنة فهى تساعدك على خفض ضغط الدم فهى تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد مما يساعد في خفض ضغط الدم ومن الفاكهة التى تساعد على علاج الضغط العالى الكريز فهو غنى بالألياف وفيتامين C والكيرسيتين التي تساعد بشكل كبير في خفض ضغط الدم.



الضغط العالى والعلاج بالأعشاب



ويمكن علاج الضغط العالى عن طريق تناول الأعشاب والمشروبات مثل بذور الكتان فهى فعالة لعلاج الضغط العالى و مصدر كبير للألياف و أحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تقلل من الالتهابات ، وتحافظ على صحة القلب وتحسن الدورة الدموية

وووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن علاج الضغط العالى بواسطة أوراق الريحان هذا العلاج بالاعشاب فعال جدا في علاج انخفاض ضغط الدم يمكنك سحق 10-15 أوراق الريحان وتصفى وتخلط هذا العصير مع ملعقة صغيرة من العسل و تناوله في معدة فارغة في الصباح. 10ك1لك يمكنك تناول العرق السوس فهو يستخدم في الطب التقليدي لرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ..